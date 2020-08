Coronavirus, in un giorno 190 nuovi contagi, ma meno morti (5). Aumentano i guariti (Di martedì 4 agosto 2020) Rispetto a ieri è tornato nuovamente a salire il numero dei nuovi contagi in Italia. Mentre ieri sono stati 159, poco fa la Protezione civile ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati censiti 190 nuovi casi, 44 dei quali in Lombardia. Su scala nazionale, sono invece tre le regioni senza nuovi casi: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Ricordiamo che, dall’inizio dell’emergenza nel Paese sono stati registrati ben 248.419 contagi. Riguardo invece le vittime, da ieri sono fortunatamente 5 (una in Lombardia), portando così il totale dei decessi a 35.171 . Fortunatamente però continuano a salire anche i guariti: nelle ultime 24 ore sono stati 177 , a fronte dei complessivi 200.766. Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni ... Leggi su italiasera

