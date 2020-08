Coronavirus, il bollettino di oggi: 190 nuovi casi e 5 morti (Di martedì 4 agosto 2020) Coronavirus bollettino di oggi 4 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 190 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore, in crescita rispetto a ieri quando erano stati 159. I contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 248.419. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 5, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.171. (segue dopo la foto) Coronavirus bollettino di oggi: attualmente positivi in crescita Sono 12.482 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia, più 8 rispetto a ieri. 177 invece i guariti nelle ultime 24 ore, il totale sale ... Leggi su urbanpost

