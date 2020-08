Serie A, Giudice Sportivo: un turno a Juric, ammenda per Amrabat e Cassata (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha deciso le sanzioni al termine della trentottesima ed ultima giornata della Serie A 2019/2020. Squalificati in tutto dieci giocatori: Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Cristian Romero (Genoa), Stefan De Vrij (Inter), Berat Djimsiti (Atalanta), Jasmin Kurtic (Parma), Andrea Masiello (Genoa), Gary Medel (Bologna), Federico Peluso (Sassuolo), Sofyan Amrabat (Verona) e Francesco Cassata (Genoa), con questi ultimi due che hanno ricevuto anche un ammenda di 5000 euro. Per quanto riguarda gli allenatori invece, un turno di stop al tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric “per avere, al 17′ del secondo tempo, contestato con veemenza l’operato arbitrale“. Leggi su sportface

