Il pesce innamorato: cast, curiosità, trama e colonna sonora del film di Pieraccioni del 1999 (Di lunedì 3 agosto 2020) Il pesce innamorato andrà in onda oggi alle ore 21,21 su Rete 4. Il film è un cult di Leonardo Pieraccioni e risale al 1999. Ecco alcune curiosità su questa pellicola della commedia italiana. Il pesce innamorato: trailer, trama e curiosità Il pesce innamorato è il film del 1999 di Leonardo Pieraccioni. Nel film, Pieraccioni è Arturo, un falegname con il pallino per la scrittura. Pubblica dei racconti e diventa scrittore di successo. In questo periodo conosce Matilde e ha una veloce relazione con lei. 15 mesi dopo si rivedono: Matilde è incinta e non sa chi è il vero ... Leggi su nonsolo.tv

SpettacoloDaily : Torna @leonardopieracc su Canale 5 con un classico “Il Pesce Innamorato”. A 21 anni dall’uscita nei cinema, arriva… - anna_dtt : Questa sera a canale 5. C’è il pesce innamorato . Che dite l guardiamo ? Nn si Sa Mai che possa insegnarci qualcosa . ?? - kissmeluna641 : @QuiMediaset_it Quindi oggi Cobra, trasmesso 50 volte e il pesce innamorato 100 volte. Pensate che abbiamo memoria… - TvItaMemories : #StaseraInTv (3/8/2020) #Rai1 - #IlGiovaneMontalbano #Rai2 - #HawaiiFive0 + #NCIS New Orleans #Rai3 - #Bodyguard… - periodicodaily : Il pesce innamorato: la Recensione, la Trama, il Cast #staseraintv #3agosto -