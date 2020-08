Tiro a volo, Jessica Rossi e Mauro De Filippis vincono il Campionato Italiano di Trap Mixed Team (Di domenica 2 agosto 2020) Grande successo per il Campionato Italiano di Trap Mixed Team che, a partire dalla pRossima Olimpiade di Tokyo 2020, sostituirà il double Trap. I coniugi Jessica Rossi e Mauro De Filippis, in rappresentanza delle Fiamme Oro, hanno conquistato il titolo Italiano di Eccellenza al Tav Belvedere di Uboldo, in provincia di Varese, superando di un piattello, 46 a 45, il duo dei Carabinieri IR, composto da Alessia Iezzi e Daniele Resca. Rossi ha già ottenuto la carta olimpica in tasca, mentre De Filippis l’ha in pectore perché è primo nel ranking internazionale della fossa olimpica e potrebbe realizzare finalmente il sogno di ... Leggi su sportface

sportface2016 : Tiro a volo, Jessica #Rossi e Mauro #DeFilippis vincono il Campionato Italiano di #TrapMixedTeam - orapenso : Credo nella forma scritta. Io credo in ciò che scrivo. Credo nella geometria e nella linea retta, da punto a punto,… - VenturiniMarion : nobelsportitalia Presenta il primo premio presso il Tiro a volo di cenaia. POWERED by ivo_internetveloceovunque… - IlBacchettone : @ma_allora @extranapoli @J21Calleti Un giocatore integro fisicamente. In grado di dire ancora la sua, anche non par… - jescejuorn : RT @sscnapoli: ? 71’ | Tiro al volo di @J21Calleti, conclusione di poco fuori ? #NapoliLazio 2-1 ?? #SerieATIM ?? #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro volo Infinito Pellielo: "La mia ottava Olimpiade? Basta un colpo" La Gazzetta dello Sport La Fiorentina chiude con tre squilli. La Spal saluta la A con una sconfitta

È un 1-3 troppo pesante per la Spal che si congeda dalla A dopo tre anni nel massimo campionato con la 28sima sconfitta stagionale dopo una partita dignitosa. Nella fornace del Mazza, la squadra ferra ...

38^ Giornata: SPAL-Fiorentina 1-3 (D’Alessandro)

37': Duncan ci riprova con un sinistro al volo dal limite dell’area biancazzurra: esce un tiro potente ma centrale, facile preda di Thiam. 39': La SPAL pareggia i conti! Fa tutto D’Alessandro, che ...

È un 1-3 troppo pesante per la Spal che si congeda dalla A dopo tre anni nel massimo campionato con la 28sima sconfitta stagionale dopo una partita dignitosa. Nella fornace del Mazza, la squadra ferra ...37': Duncan ci riprova con un sinistro al volo dal limite dell’area biancazzurra: esce un tiro potente ma centrale, facile preda di Thiam. 39': La SPAL pareggia i conti! Fa tutto D’Alessandro, che ...