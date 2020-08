Spal- Fiorentina, le formazioni ufficiali (Di domenica 2 agosto 2020) Spal e Fiorentina scendono in campo alle 18 al Mazza di Ferrara per l’ultimo turno di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali: Spal (4-4-1-1):Thiam; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares; D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia; Valori; Cuellar. All: Di Biagio Fiorentina (3-5-2):– Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Igor; Lirola, Agudelo, Pulgar, Duncan, Venuti; Vlahovic, Chiesa. All: Iachini Foto: Di Biagio twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

