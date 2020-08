Salvini e Di Maio, gli sconfitti del Papeete (Di domenica 2 agosto 2020) Il ministro Di Maio si è scelto un ruolo “calcistico” ben preciso nel governo, quello dell’ala destra. È un ruolo che egli interpreta con naturalezza ed è anche un ruolo tatticamente sensato, poiché copre una “fascia” nella quale nessun altro gioca nel governo giallo-rosso, ad eccezione di Giuseppe Conte e di Matteo Renzi. I due ex premier però non possono (come invece può fare Di Maio) schiacciare l’acceleratore in tema d’immigrazione ed ecco quindi il ministro degli Esteri trovare campo libero su quel fronte. Si potrebbe quindi pensare che ciò indichi una condizione ottimale per l’ex coordinatore del M5S, che però si rivela assai meno presente se guardiamo i fatti in prospettiva, tornando con la memoria ad un anno fa, cioè al ... Leggi su huffingtonpost

LucaBizzarri : Guardate Salvini, Renzi, Meloni, Di Maio e Conte. Poi guardate lui, sentiamoci brutti. - VittorioSgarbi : #OpenArms Autogol del Senato. Salvini sarà costretto a una chiamata di correo con Conte e Di Maio, che sono stati c… - repubblica : Migranti, Salvini attacca il governo: 'Grazie a Conte è ricominciata la pacchia. Proposte di Di Maio tardive, ci so… - BLIND_DATA24 : Mi piacerebbe capire perché parlando di mascherine, gatti, fiori ecc. c'è sempre qualche ebete che deve cacciare de… - 2980Carolina : RT @staplica: Matteo Salvini, ah no Luigi Di Maio. #Governodicialtroni -