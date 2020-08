L’appello Papa Francesco: “Senza lavoro le famiglie non possono andare avanti” (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) L’Angelus di Papa Francesco di domenica 2 agosto 2020: “Rilanciare il lavoro per far andare avanti le famiglie”. CITTA’ DEL VATICANO – Nell’Angelus di domenica 2 agosto 2020 Papa Francesco si è soffermato sul Vangelo odierno che “ci presenta il prodigio della moltiplicazione dei pani e dei pesci …. Attraverso questa situazione, Gesù vuole educare i suoi amici di ieri e di oggi alla logica di Dio e cioè quella di farsi carico dell’altro. La logica di non lavarsene la mani, di non guardare dall’altra parte. Il ‘che si arrangino’ non entra nel vocabolario cristiano“. “Senza lavoro non si va avanti” Nella preghiera dopo l’Angelus il ... Leggi su newsmondo

