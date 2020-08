“Oggi cane alla Cacciatora” – il ritorno della bufala del cane mangiato dagli immigrati (Di sabato 1 agosto 2020) Ci segnalano i contatti una bufala apparsa in diversi profili, anche di rilevanza politica, relativa al “cane alla cacciatora”. Ovvero una foto ritraente dei giovani di colore che trasportano un montone. Un ovino, evidentemente, riconoscibile dalle zampe e dalla forma, trasportato lungo una strada e ritratto da una macchina fotografica sita in una macchina vicina “Oggi cane alla cacciatora”Troviamo la stessa foto sul profilo del senatore Iannone, archiviato anche qui, e la trovavamo sul sito del deputato Cirielli, entrambi in quota FdI, nonché su molteplici altri profili non istituzionali. Le didascalie prescelte sono “Ecco come un povero cane viene trattato dagli ... Leggi su bufale

