FORMAZIONI Napoli Lazio: Mertens sfida Immobile (Di sabato 1 agosto 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Napoli Lazio Ecco gli schieramenti ufficiali di Napoli-Lazio, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/2020. Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

TuttoMercatoWeb : Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Milk in panchina, Mertens dal 1'. Immobile in campo - DiMarzio : #SerieA | #NapoliLazio: le formazioni ufficiali?? - Fantacalcio : Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Immobile a caccia del record - SkySport : Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali - Fantacalciok : Serie A, Napoli – Lazio: le formazioni ufficiali -