Pedofilia, il Vaticano pubblica un vademecum per i vescovi: voluto dal Papa per evitare disparità nel trattare i casi di abuso su minore (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Vaticano pubblica un vademecum per i casi di Pedofilia del clero in modo da dare a tutti i vescovi del mondo una linea unica su come procedere. Quello realizzato dalla Congregazione per la dottrina della fede è, infatti, un vero e proprio “manuale di istruzioni” che, come ha spiegato il cardinale prefetto dell’ex Sant’Uffizio, Luis Francisco Ladaria Ferrer, “intende prendere per mano chi deve trattare concretamente i casi dall’inizio alla fine, ovvero dalla prima notizia di un possibile delitto alla conclusione definitiva della causa. Tra questi due estremi – ha precisato il porporato – vi sono tempi da osservare, passaggi da compiere, comunicazioni da attivare, decisioni da prendere”. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

