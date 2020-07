Roma-Verona, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Roma-Verona, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. All’Olimpico i giallorossi che vogliono dare continuità alle ultime due vittorie ospitano una squadra reduce da due pareggi diversi nella loto genesi. Non si tratta di un pronostico scontato visto che gli scaligeri hanno dimostrato tutto il loro valore, fischio d’inizio alle ore 21.45 di mercoledì 15 luglio. Roma-Verona sarà visibile in diretta tv su Sky Sport con la telecronaca di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Leggi su sportface

