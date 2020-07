Il caso delle imprese di pompe funebri in crisi: “Gli anziani che normalmente sarebbero deceduti sono ancora vivi” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Qui il black humor non c’entra. O almeno, c’entra ma involontariamente. Perché se da un lato la pandemia continua a fare vittime in tutto il mondo, dall’altro c’è un piccolo caso che va in una direzione ostinatamente contraria e che fa vagamente venire in mente la serie tv Six feet under. In Norvegia una combinazione di fattori ha messo in crisi le aziende di pompe funebri, al punto che alcune di queste, circa una dozzina, hanno chiesto aiuto allo Stato. Quale sarebbe questa “combinazione di fattori”? Mortalità in calo e impossibilità di celebrare cerimonie funebri. La famiglia Lande, da tre generazioni leader nel campo, ha sottolineato l’unicità della situazione: “A quanto pare le misure imposte per contrastare il ... Leggi su ilfattoquotidiano

petergomezblog : Regione #Lazio, nelle casse c’è un buco da 11 milioni per il caso delle mascherine fantasma. L’anticipo non è mai s… - clikservernet : Il caso delle imprese di pompe funebri in crisi: “Gli anziani che normalmente sarebbero deceduti sono ancora vivi” - FQMagazineit : Il caso delle imprese di pompe funebri in crisi: “Gli anziani che normalmente sarebbero deceduti sono ancora vivi” - Noovyis : (Il caso delle imprese di pompe funebri in crisi: “Gli anziani che normalmente sarebbero deceduti sono ancora vivi”… - bvrbharrys : Ma cosa mettete watermelon sugar nelle vostre Instagram stories mentre riprendete il tramonto sul mare? Cioè, o vi… -

Ultime Notizie dalla rete : caso delle Il caso delle sentenze già scritte. Salvini al ministro Bonafede: «Intervieni» Il Gazzettino Graduatorie di istituto, una provincia. Requisiti e titoli entro la data di scadenza, chi verrà escluso [FAQ]

GPS, acronimo di Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Con l’OM del 10 luglio del 2020 si è affermato che per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine de ...

Justice League Dark: Apokolips War. Una fine epica e tragica

Nel caso dello stregone di Liverpool ... Altre criticità si possono ricondurre a delle piccolezze, come ad esempio la tendenza, durante il combattimento finale, a ricorrere a un paio di deus ex ...

GPS, acronimo di Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Con l’OM del 10 luglio del 2020 si è affermato che per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine de ...Nel caso dello stregone di Liverpool ... Altre criticità si possono ricondurre a delle piccolezze, come ad esempio la tendenza, durante il combattimento finale, a ricorrere a un paio di deus ex ...