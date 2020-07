Formigoni assolto, su richiesta del pm: nessuna tangente per le forniture oncologiche (Di martedì 14 luglio 2020) Roberto Formigoni è stato assolto oggi dall’accusa di corruzione in relazione alle presunte tangenti sotto forma di varie utilità fra cui alcuni viaggi che sarebbero circolate su alcuni appalti in ambito sanitario nel 2011. L‘ex-presidente della Regione Lombardia era accusato di corruzione nell’ambito della fornitura da parte della società Hermex di due acceleratori lineari per terapie oncologiche ‘Vero‘ all’ospedale di Cremona e all’Istituto dei Tumori. Ma quest’ultina fornitura non era poi andata in porto. Oggi l’assoluzione di Formigoni da parte del Tribunale di Cremona, come precedentemente chiesto dalla Procura. Assolti anche gli altri due imputati, l’ex-direttore generale della Sanità lombarda, Carlo Lucchina, ... Leggi su secoloditalia

