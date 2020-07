Fiumicino, nuova stretta sulla ‘movida’. Montino: ‘Chiusura locale per chi viola l’ordinanza’ (Di martedì 14 luglio 2020) “Com’è noto, ieri ho firmato una nuova ordinanza che vieta la vendita di alcolici da asporto dopo le 22 su tutto il territorio comunale“. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Non solo – specifica il sindaco -. È anche vietato prolungare feste e intrattenimento con musica che comporti l’uso di amplificazione dopo la mezzanotte. A quell’ora la musica potrà essere solo di accompagnamento e sottofondo. Inoltre rimane il divieto di eventi e musica sulla spiaggia dopo le 21.30”. “Va sottolineato, poi, che anche nelle altre fasce orarie la musica deve rispettare i limiti di decibel già previsti e che variano in base all’area in cui si svolge l’evento – aggiunge Montino -. Chi volesse, può consultare le tabelle a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

