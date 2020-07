Coronavirus, la mascherina resta obbligatoria al chiuso. Nei luoghi all’aperto solo se non c’è la distanza (Di martedì 14 luglio 2020) Quando indossare la mascherina. Al chiuso il dispositivo è obbligatorio, all’aperto solo se non c’è la distanza. ROMA – Quando indossare la mascherina in Italia? Con il nuovo dpcm il Governo non mette in soffitta il dispositivo di protezione che va utilizzato in modo obbligatorio nei luoghi chiusi e durante i viaggi. Le mascherine sono consigliate anche nei posti di lavoro quando le postazioni sono molto più vicine rispetto alle norme previste al Governo. Negli uffici, inoltre, è richiesto anche un costante ricambio d’aria. Nei luoghi all’aperto Nei luoghi all’aperto la mascherina non è sempre obbligatoria. Questi spazi sono sicuramente ... Leggi su newsmondo

