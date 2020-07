Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2020 ore 18:45 (Di lunedì 13 luglio 2020) VIABILITA’ DEL 13 LUGLIO 2020 ORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA ANCORA L’A1 Roma NAPOLI, IN CORSO LA RIMOZIONE DELL’INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI AL KM 624 IN DIREZIONE Roma; ABBIAMO ANCORA CODE DI 4 KM TRA CEPRANO E FROSIONE. ANDIAMO A Roma, SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA SALARIA, CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI. SI RALLENTA SULLA PONTINA DAL ... Leggi su romadailynews

