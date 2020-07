L'ammiraglio "silura" Berlino: "Fermate quella nave negriera" (Di lunedì 13 luglio 2020) Sofia Dinolfo A definirla così l'ammiraglio italiano Nicola De Felice che, in una lettera inviata all'ambasciatore tedesco in Italia, chiede alla Germania di intervenire sulle attività poste in essere dalla Sea Watch 3 Sono giorni intensi questi per la Sicilia e, per la provincia di Agrigento in particolare, per quanto riguarda l'afflusso di migranti. Gli stranieri continuano ad arrivare in diverse centinaia via mare creando non poche difficoltà nei locali centri di accoglienza sia per gli importanti numeri ma anche e, soprattutto, per l’alto rischio di carattere sanitario legato al coronavirus. A Porto Empedocle, sulla Moby Zaza, come risaputo, è stata istituita la zona rossa dopo che tra i 211 migranti trasbordati dalla Sea Watch 3, 28 sono risultati positivi ai tamponi. La nave battente bandiera tedesca ... Leggi su ilgiornale

