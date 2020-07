Bollettino Covid-19 13 luglio: sono 169 i nuovi positivi (Di lunedì 13 luglio 2020) Bollettino Covid-19 13 luglio: i nuovi positivi sono 169, in calo rispetto ai ieri, ma aumentano i decessi, oggi arrivati a 13. Quasi 35mila i morti dall’inizio della pandemia in Italia Il Bollettino Covid-19 del 13 luglio svela come in Italia siano diminuiti i casi rispetto ai ieri; oggi i nuovi contagi sono “solo” 169, ben 65 in meno rispetto a ieri quando vi furono 234 contagiati. Aumenta invece il numero dei decessi; 24 ore fa solo nove decessi, oggi 13, quattro in più, un numero comunque sotto controllo. Il numero totale delle vittime sfiora però le 35mila unità, attestandosi a 34.967 dall’inizio della pandemia che ha colpito l’Italia. I casi ... Leggi su bloglive

irpiniatimes1 : Covid-19, aggiornamento Campania: il bollettino - citynowit : ?? ULTIM'ORA - I dati aggiornati provincia per provincia dei casi #Covid in #Calabria - Roma_H_24 : Covid-19, il bollettino regionale: 'A Roma 21 nuovi casi, quasi tutti di importazione' - - COVIDbot_ITA : RT @ustampavda: COVID-19 - Bollettino di aggiornamento n.119 - ustampavda : COVID-19 - Bollettino di aggiornamento n.119 -