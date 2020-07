Hellas Verona, Paro: “Stagione eccellente finora, ma non siamo sazi” (Di domenica 12 luglio 2020) Il vice allenatore dell'Hellas Verona, Matteo Paro ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro la Fiorentina, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE ParoLE DI Parocaption id="attachment 990989" align="alignnone" width="300" Fiorentina - Hellas Verona (Getty Images)/captionQueste le sue Parole a Dazn: "Noi e i ragazzi siamo molto dispiaciuti, perché abbiamo fatto una prestazione importante su un campo difficile, contro una squadra di giocatori molto forti. È stata un'altra prova di maturità di questo gruppo, ma è chiaro che rimane il rammarico per aver preso gol all'ultimo secondo, così come era successo con il Sassuolo, peraltro dopo aver avuto ... Leggi su itasportpress

