Una voce per Padre Pio: anticipazioni, ospiti e cantanti (Di sabato 11 luglio 2020) Una voce per Padre Pio: anticipazioni, ospiti e cantanti Questa sera, sabato 11 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 torna Una voce per Padre Pio, un’edizione speciale quella di quest’anno che vedrà alla conduzione il trio composto da Flavio Insinna, Nino Frassica e Nathalie Guetta. A causa dell’emergenza Coronavirus il programma benefico non andrà in onda da Pietrelcina (BN), ma da uno studio televisivo. Ma quali saranno gli ospiti (i cantanti e non) dell’edizione 2020 di Una voce per Padre Pio? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Una voce per Padre Pio: gli ospiti L’edizione 2020 di Una ... Leggi su tpi

medicitv : [#SINGINGSATURDAY] ??? Here's something to cheer you up! Watch @Danielledeniese performing Rosina's Cavatina 'Una vo… - ninofrassicaoff : Una Voce per Padre Pio 2020 sarà la prima edizione lontano da Pietralcina a causa del Covid: questa sera in prima s… - civati : Mi ha sempre colpito che #AlexLanger lo citassero tutti e non lo praticasse nessuno. Mi ha sempre colpito che la s… - bubinoblog : GUIDATV E TOTOSHARE ESTATE 11 LUGLIO 2020: UN SABATO TRA UNA VOCE PER PADRE PIO, CIAO DARWIN 7 E IL CULT MRS. DOUBT… - Wallabyostinato : RT @luisaMononoke: Cassiera in evidente tempesta ormonale, fa una 'battuta ' ad alta voce a sfondo sessuale, per farsi sentire da quelle d… -