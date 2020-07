Sardegna, ancora cemento sulle coste? La nuova legge preoccupa gli ambientalisti (Di sabato 11 luglio 2020) «Voglia mattonara», così l’associazione ecologista Grig (Gruppo d’Intervento giuridico onlus) ha definito la proposta di legge approvata dal consiglio regionale della Sardegna che mette a rischio le coste. Il testo, approvato con 31 voti favorevoli, 20 contrari e un astenuto, permette alla Regione di agire liberamente sul Piano paesaggistico regionale (Ppr) e di non essere più vincolata all’obbligo di concordare con il ministero per i Beni e le attività culturali i limiti di azione sulla fascia costiera. La proposta, arrivata dalla maggioranza di centro-destra, guidata dal governatore regionale leghista Christian Solinas, è stata presentata in consiglio come intervento mirato al completamento della nuova strada statale a quattro corsie Sassari – ... Leggi su open.online

Ancora tensioni tra Regioni e Governo sulla riapertura dei confini. La Sardegna insiste sul passaporto di negatività. Per la Santelli in Calabria l’unico rischio è ingrassare “Nessuna lite e nessuna chiusura. Al di là della semplificazione verbale, il primo a voler essere rassicurato è proprio il turista”. E’ quanto ha detto al Corriere della Sera il presidente della Regione Sicilia, Nello ...

“Nessuna lite e nessuna chiusura. Al di là della semplificazione verbale, il primo a voler essere rassicurato è proprio il turista”. E’ quanto ha detto al Corriere della Sera il presidente della Regione Sicilia, Nello ... Sardegna : ancora quarantena e serve il passaporto sanitario Atlante di luoghi in Sardegna ancora veriAtlante di luoghi in Sardegna ancora veriAtlante di luoghi in Sardegna ancora veriAtlante di luoghi in Sardegna ancora veriAtlante di luoghi in Sardegna ancora veriAtlante di luoghi in Sardegna ancora ...

TizianoFerro : L’incanto della Sardegna ci illuminerà ancora. E non importa questa sera non si possa essere insieme, cara Cagliari… - SardiniaPost : Ancora un giorno di incendi nell'Isola: otto roghi spenti con gli elicotteri - #Sardegna - piccioneviaggi : RT @_CallmeG_: Ho finito di vedere l'episodio girato in Sardegna. Sto ancora ridendo per la signora che dice a Zac Efron 'Che bellino Zac'… - FrancoCugusi68 : RT @valentina_mulas: Ancora vi invito a firmare e diffondere questa petizione per salvare le #costeSarde dal #cemento. È importante, perché… - irenelasagna : RT @_CallmeG_: Ho finito di vedere l'episodio girato in Sardegna. Sto ancora ridendo per la signora che dice a Zac Efron 'Che bellino Zac'… -