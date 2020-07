Chelsea, tutto sul nuovo Mbappé che gioca nel Monaco (Di sabato 11 luglio 2020) gioca nel Monaco, è un classe 2004 e assomiglia fisicamente e non solo al campione del Psg Kylian Mbappé. Malamine Efekele è a tutti gli effetti una sorta di sosia del campione del Mondo con la Francia e sta pure seguendo le orme del più quotato compagno. Il giovanissimo, che di ruolo fa ovviamente l'attaccante, sarebbe già finito nel mirino di diverse big d'Europa, tra cui il Chelsea.Chelsea: affondo per il nuovo Mbappécaption id="attachment 990187" align="alignnone" width="748" Malamine Efekele (screenshot Twitter)/captionDa quanto si apprende anche dal Daily Mail, il Chelsea avrebbe messo nel mirino il giovanissimo Malamine Efekele del Monaco. Secondo quanto riporta l’edizione odierna anche de L’Equipe, i blues ... Leggi su itasportpress

