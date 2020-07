Covid, Conte estende lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) Lo stato di emergenza dettato dall’epidemia di Covid-19 verrà esteso fino al prossimo 31 dicembre. A confermare la notizia, che già circolava in via ufficiosa, è stato il premier Conte durante la cerimonia di inaugurazione del Mose a Venezia. L’estensione del provvedimento legislativo ha diverse conseguenze: il governo potrà ricorrere ai nuovi Dpcm senza l’ulteriore vaglio del parlamento; rafforza il ruolo della Protezione Civile; mantiene attiva l’opzione del lavoro agile per dipendenti pubblici e privati. Si può verosimilmente desumere che la proroga del provvedimento sia stata dettata dal timore di nuovi focolai autunnali. In questa direzione la voce del Comitato tecnico-scientifico e quella del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

