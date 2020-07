Catania, “legava la figlia al seggiolone per ore e l’ha lanciata contro il parabrezza dell’auto del padre”: madre arrestata per maltrattamenti (Di venerdì 10 luglio 2020) maltrattamenti in famiglia, estorsione, furto in abitazione ed uso indebito di carta di credito. Con queste accuse una 23enne è stata arrestata nel Catanese al termine di un’indagine dei carabinieri che ha permesso di accertare, ritiene la procura, un quadro di sevizie e violenze in famiglia nei confronti dei suoi figli, probabilmente legati dalla tossicodipendenza della donna che aveva anche minacciato il padre di una delle figlie di vendicarsi sulla piccola dopo che lui si era rivolto alle forze dell’ordine. Stando a quanto ricostruito durante l’inchiesta, la donna legava la figlia, che ha meno di due anni, al seggiolone, anche dalle 12 alle 21, per obbligarla a non muoversi mentre lei usciva di casa. La colpiva violentemente e le ha rotto due denti con un colpo di cucchiaio perché ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Catania, “legava la figlia al seggiolone per ore e l’ha lanciata contro il parabrezza dell’auto del padre”: madre a… - CerchiamoDenise : ?? #CATANIA Lancia figlia di 15 mesi contro auto ex amante, arrestata La legava a seggiolone per ore e le ha rotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania “legava