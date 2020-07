Miriam Leone foto inedita con il fidanzato: eccola con il suo amore Paolo Carullo (Di giovedì 9 luglio 2020) Miriam Leone foto inedita con il fidanzato Paolo. Le immagini catturate in esclusiva dal settimanale “Chi” stanno rimbalzando da un sito di gossip all’altro. L’attrice siciliana in love sul lago di Como insieme al suo amore, eccoli bellissimi e innamorati. Miriam in vacanza con Paolo Carullo, è lui l’uomo che ha conquistato il cuore della bella ex Miss Italia oggi attrice di successo. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini è riuscito nell’impresa risultata ad oggi impossibile per qualunque paparazzo: immortalare insieme la coppia, sempre guardinga, riservata ed attenta alla propria privacy. Miriam Leone foto ... Leggi su urbanpost

IvanRettore : @Affaritaliani Cento volte meglio donne dello stampo di Charlize Theron o Miriam Leone che guardare le foto di que… - SpecialUAN_ : RT @esistenzialinte: Se sei interista punti il bersaglio grosso, ti scopi la più figa, Miriam Leone una volta e poi dieci anni di pippe men… - esistenzialinte : Se sei interista punti il bersaglio grosso, ti scopi la più figa, Miriam Leone una volta e poi dieci anni di pippe… - infoitcultura : Miriam Leone, innamorata a Como: il fidanzato misterioso – FOTO - infoitcultura : Miriam Leone e Paolo Carullo, spuntano le prime foto insieme sul Lago di Como -