L’affondo del capo dell’FBI: “La Cina è la più grande minaccia per gli USA” (Di giovedì 9 luglio 2020) Sale sempre più la tensione tra le due super potenze mondiali. Tanto che il loro rapporto è oramai equiparato alla storica conflittualità tra Sparta e Atene. Durante un evento organizzato dal think tank Hudson Institute di Washington, Christopher Wray, direttore dell’Fbi, ha puntato senza mezze misure il dito contro la Cina. “Interferenza, spionaggio economico, furto di dati e risorse economiche e attività politiche illegali”, il quadro descritto dal capo dell’Fbi è quello di una campagna di distruzione su più fronti che Pechino avrebbe intrapreso a danno degli Stati Uniti per rivendicare il ruolo di prima potenza mondiale. “La Cina è impegnata in uno sforzo globale di Stato per divenire l’unica superpotenza con qualunque mezzo sia necessario”, ... Leggi su ilparagone

