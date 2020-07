Il nuovo Ponte Morandi ad Autostrade: oggi è ancora il concessionario a dettare le regole (Di giovedì 9 luglio 2020) Con un decreto la ministra dei Trasporti e Infrastrutture Paola De Micheli ha affidato ad Autostrade per l’Italia (Aspi) la gestione pro tempore del nuovo Ponte Morandi. Un imprudente, velleitario e ingestibile art. 35 del decreto Milleproroghe (quello che stabiliva la revoca della concessione), una bella foto della famiglia Benetton (maggior azionista di Atlantia, la controllante di Aspi) con le Sardine che hanno salvato Stefano Bonaccini e il governo al tempo stesso, la difficoltà di individuare una struttura pubblica per la conduzione del Ponte Morandi diversa da Aspi (che gestisce l’autostrada a monte e a valle dell’infrastruttura), la grave crisi economica che si preannuncia per il post Covid-19, la partita aperta della concessione con il rischio di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nuovo ponte, arrivano i pennoni e il secondo strato di asfalto: in corso il collaudo statico

Non solo l’ultimo maledetto tratto, quello tra Civitavecchia e Monte Romano, della superstrada per Viterbo attesa da oltre 60 anni. Nel cosiddetto DL Semplificazioni licenziato dal Consiglio dei Minis ...

Tonfo quotazioni Atlantia dopo voto della Consulta su Aspi

L’estromissione di Autostrade per l’Italia dalla ricostruzione del Ponte di Genova il cui crollo, il 14 agosto 2018, ha provocato la morte di 43 persone, “non è illegittimo”: lo ha stabilito ieri la C ...

