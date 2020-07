Gianni Morandi va a trovare Al Bano e posta la foto di gruppo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gianni Morandi fa visita all’amico Al Bano e pubblica la foto di gruppo: «Ci ha accolto insieme a Loredana», il cantante e la Lecciso vivono nella tenuta di Cellino San Marco. Gianni Morandi, in vacanza nel Sud Italia con la sua Anna, ha fatto tappa anche in Puglia dopo una gita a Matera, e ha pubblicato sui suoi social la foto di gruppo. «Sette luglio. Ci troviamo in Puglia e abbiamo fatto una visita al maestro Al Bano, nella sua tenuta di Cellino San Marco. Ci ha accolto, insieme a Loredana, con la solita grande ospitalità», ha scritto Morandi sulla sua pagina “Facebook”. Gianni Morandi sta documentando e condividendo ... Leggi su people24.myblog

Morricone, ultimo ciak. Ciao Maestro (il più grande dell'ultimo sessant'Ennio), grazie per le tante emozioni in musica che ci hai regalato

