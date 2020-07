La Georgia dichiara lo stato di emergenza dopo le proteste anti-razziste (Di martedì 7 luglio 2020) Il governatore della Georgia Brian Kemp ha richiesto anche l’intervento della Guardia Nazionale. E il sindaco di Atlanta parla di ben 75 sparatorie negli ultimi giorni. Le proteste inscenate per far sentire la propria voce nella lotta contro il razzismo sono senza dubbio nobili, per la causa per cui nascono. Ma molto spesso, purtroppo, questo … L'articolo La Georgia dichiara lo stato di emergenza dopo le proteste anti-razziste proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Tele_Nicosia : Proteste Floyd, Georgia dichiara stato emergenza e chiama Guardia nazionale - StefaniaVaselli : RT @Adnkronos: Proteste #Floyd, #Georgia dichiara stato emergenza e chiama Guardia nazionale - NandoPiscopo1 : RT @Adnkronos: Proteste #Floyd, #Georgia dichiara stato emergenza e chiama Guardia nazionale - Adnkronos : Proteste #Floyd, #Georgia dichiara stato emergenza e chiama Guardia nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Georgia dichiara Proteste Floyd, Georgia dichiara stato emergenza e chiama Guardia nazionale Adnkronos Usa: violenze ad Atlanta, il governatore della Georgia schiera la guardia nazionale

New York, 07 lug 05:09 - (Agenzia Nova) - Il governatore repubblicano della Georgia, Brian Kemp, ha ordinato lo schieramento della Guardia nazionale nella città di Atlanta, dove le violenze innescate ...

La Georgia ha dichiarato lo stato di emergenza

ATLANTA - Il governatore repubblicano Brian Kemp ha dichiarato lo stato di emergenza e mobilitato almeno mille uomini della Guardia nazionale in seguito a «settimane di crimini violenti e distruzioni ...

New York, 07 lug 05:09 - (Agenzia Nova) - Il governatore repubblicano della Georgia, Brian Kemp, ha ordinato lo schieramento della Guardia nazionale nella città di Atlanta, dove le violenze innescate ...ATLANTA - Il governatore repubblicano Brian Kemp ha dichiarato lo stato di emergenza e mobilitato almeno mille uomini della Guardia nazionale in seguito a «settimane di crimini violenti e distruzioni ...