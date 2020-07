Autista nega l’accesso al bus senza la mascherina: picchiato a morte (Di martedì 7 luglio 2020) Un Autista 50enne è stato picchiato a morte da alcuni passeggeri a cui aveva negato l’accesso al bus perché senza mascherina In Francia, un Autista di 50 anni è stato selvaggiamente picchiato dopo che aveva impedito ad alcuni passeggeri senza mascherina di salire sul bus. Il terribile episodio di violenza si è verificato a Bayonne, … L'articolo Autista nega l’accesso al bus senza la mascherina: picchiato a morte proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

L'autista di un autobus di Bayonne è stato aggredito da alcun cittadini senza mascherina e senza biglietto: è stato dichiarato morto cerebralmente. Un autista di un autobus a Bayonne, cittadina nel su ...Rimini, 27 giugno 2020 - "Voi qui non salite. Prendete il prossimo bus". Andrea, disabile di 33 anni, e il suo amico, un volontario della Papa Giovanni, lì per lì hanno pensato di aver capito male. In ...