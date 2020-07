Anna Tatangelo sexy su Instagram, capelli biondi e schiena scoperta (FOTO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Anna Tatangelo infiamma Instagram. La cantante napoletana ha pubblicato una FOTO in cui mette in mostra il proprio lato B. Scatto sexy con la schiena scoperta, ma c’è anche un altro dettaglio: i capelli biondi, non una novità per l’interprete campana. Una FOTO, quella pubblicata dalla Tatangelo, che fa impazzire i suoi tanti fan: la 33enne ha già una lunga carriera alle spalle e una folta schiera di ammiratori. Visualizza questo post su Instagram GUAPO…scusami se non ti richiamo 📲 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@AnnaTatangeloofficial) in data: 5 Lug 2020 alle ore 12:21 PDT Leggi su sportface

