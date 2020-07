Aronia Nera, le proprietà benefiche delle bacche con ferro, vitamine e sali minerali (Di domenica 5 luglio 2020) Probabilmente in molti non conoscono l’Aronia Nera! Si tratta di una pianta che ha delle proprietà benefiche decisamente interessanti. E’ conosciuta, più scientificamente, come Aronia Melanocarpa e nell’Europa Orientale viene definita come una vera e propria pianta medica e naturale. I suoi frutti sono delle piccole bacche nere che spesso vengono confuse con quelle di goji o con i più noti mirtilli. Ma quali sono le proprietà benefiche dell’Aronia? Molteplici in realtà. Innanzitutto le bacche di Aronia Nera sono perfette per chi soffre di stress o di problemi psicofisici. In questo senso si possono assumere anche tramite il succo di Aronia. Le bacche di Aronia Nera: le molteplici proprietà di questa pianta simile al mirtillo Andiamo più sul tecnico. Quali sono le vere proprietà benefiche ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Aronia Nera Aronia Nera, le proprietà benefiche delle bacche con ferro, vitamine e sali minerali Ultime Notizie Flash Aronia Nera, le proprietà benefiche delle bacche con ferro, vitamine e sali minerali

Probabilmente in molti non conoscono l’Aronia Nera! Si tratta di una pianta che ha delle proprietà benefiche decisamente interessanti. E’ conosciuta, più scientificamente, come Aronia Melanocarpa e ne ...

Probabilmente in molti non conoscono l’Aronia Nera! Si tratta di una pianta che ha delle proprietà benefiche decisamente interessanti. E’ conosciuta, più scientificamente, come Aronia Melanocarpa e ne ...