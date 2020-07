Pubblica amministrrazione: burocrazia cattiva in Italia fa perdere 70 miliardi di Pil (Di sabato 4 luglio 2020) Le valutazioni sulla qualità della burocrazia nella comparazione internazionale sono ricavate dal Quality of Government Index dell'Università di Goteborg, indicatore composto da tre pilastri: livello di corruzione, caratteristiche della legislazione e osservanza della legge, qualità della burocrazia in senso stretto. Quindi è un indice che, oltre alle singole procedure burocratiche, dà conto anche dei loro effetti sui comportamenti e le performance dei legislatori e dei cittadini Leggi su firenzepost

ROMA – La pagella è spietata ma, a quanto pare, realistica. Inefficienze e scarsa qualità dei servizi erogati dalla Pubblica amministrazione impattano sulla crescita del nostro Paese con una perdita d ...

Gli anticipi Iva fanno litigare Mef e Mise: nuovo scontro Pd-5S

Altro che abolizione dello split payment, come in un primo momento aveva annunciato il Movimento 5 Stelle. Il regime di pagamento dell'Iva, riservato ai privati che hanno a che fare con la pubblica am ...

