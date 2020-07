Diventerà Bellissima, Musumeci “Proiettiamo la Sicilia in Europa” (Di sabato 4 luglio 2020) “Siamo un movimento regionale che guarda alla prospettiva italiana ed europea perché vuole proiettare in quella dimensione la Sicilia”. Lo ha detto al’Italpress il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine della convention di “Diventera’ Bellissima”, a Cefalù. mra/mgg <div>Diventerà Bellissima, Musumeci “Proiettiamo la Sicilia in Europa”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

