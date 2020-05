SONDAGGI POLITICI Boom Berlusconi | male Salvini -1 | 3% M5s sfrutta effetto Conte

Agenzia_Italia : Continua il calo della Lega nei sondaggi. Il centrodestra cede mezzo punto alla maggioranza - SkyTG24 : Sondaggi politici, Ipsos: 'Lega in calo del 5,75%' - LegaSalvini : SONDAGGI, TUTTI CONTRO CONTE: UN ELETTORE SU DUE VUOLE ELEZIONI DOPO IL CORONAVIRUS - lilseddtoto : @RobertoBurioni Ma se un chirurgo decide di operarmi per salvarmi, non ha bisogno del consenso del popolo, cosi se… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Supermedia sondaggi politici Istituti considerati: EMG, Ipsos, Ixè, SWG, Tecnè #Lega 27,2% #Pd 21,2% #M5s 15,8% #Fratell… -

SONDAGGI POLITICI Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : SONDAGGI POLITICI