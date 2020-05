Carceri, Bonafede sceglie Dino Petralia come nuovo direttore del Dap. Sarà un vertice antimafia insieme al vice Roberto Tartaglia (Di sabato 2 maggio 2020) Una carriera nel segno dell’Antimafia. Sarà Dino Petralia, già procuratore generale a Reggio Calabria e prima ancora procuratore aggiunto a Palermo, a guidare il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria dopo le dimissioni di Francesco Basentini, arrivate dopo le polemiche sulle scarcerazioni di boss e per la gestione delle rivolte nella Carceri. Un’altra mossa politica chiara del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dopo la scelta di Roberto Tartaglia, già pm antimafia, alla poltrona di vice. La disastrosa gestione delle rivolte carcerarie dei mesi scorsi, dietro le quali c’è l’ombra della regia della criminalità organizzata e soprattutto, la circolare del 21 marzo legata all’emergenza coronavirus – raccontata da ilfattoquotidiano.it – che ha spinto gli avvocati dei boss a chiedere gli ... Leggi su ilfattoquotidiano Carceri : bufera sul Dap - Basentini si dimette. L'opposizione : "Via anche Bonafede"

