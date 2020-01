Malaysia Airlines 370: in arrivo il film sul volo scomparso nel nulla (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il mistero della scomparsa del volo Malaysia Airlines 370, sparito nel nulla l'8 marzo 2014, diventerà un film per la regia di Christian Rivers. Il mistero irrisolto dietro all'improvvisa scomparsa volo 370 della Malaysia Airlines sarà al centro di un film di Christian Rivers, una co-produzione Illusion Media Entertainment finanziata da Avi Nakash, proprietario di Arkia Airline, la seconda compagnia più grande d'Israele. Christian Rivers ha un passato come 'mago' degli effetti visivi di film come Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, King Kong e Lo Hobbit, e lo scorso anno ha concretizzato il suo debutto alla regia con il film Mortal Engines. Into Thin Air, questo il titolo del film, affronterà la tragedia seguendo le vicende di un investigatore con un ... movieplayer

