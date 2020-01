Esordio Eriksen, il danese entra e l’Inter raddoppia: il momento dell’ingresso in campo [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Esordio Eriksen – Subito dentro. E subito gol per l’Inter. Funzione talismano per Christian Erisksen, neo centrocampista nerazzurro che ha esordito immediatamente dopo l’ufficialità di ieri. Il centrocampista danese, che è partito dalla panchina nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha fatto il suo ingresso in campo a metà ripresa prendendo il posto di Sanchez. Rimesso il pallone in gioco dopo la sua entrata, la squadra di Conte trova il nuovo vantaggio con un super gol di Barella. In basso FOTO e VIDEO. Marco Alpozzi/LaPresse Esordio #nero azzurro di #Eriksen! #ForzaInter @Inter #InterFiorentina #InterFans pic.twitter.com/5o36uKDSNW — Maurilio Beretta (@maurilioberetta) January 29, 2020 BARELLA AMORE CHE GOAL! E che sorriso Eriksen #InterFiorentina pic.twitter.com/2z3JT2hJy6 — stream black swan⁷ (@velvetsuji) January 29, 2020 L'articolo Esordio ... calcioweb.eu

