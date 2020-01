Coronavirus: più di 100 i morti. Come avviene il rimpatrio gli italiani (Di martedì 28 gennaio 2020) Centosei persone sono morte in Cina per il Coronavirus, 100 sola provincia di Hubei. L’aggiornamento è quotidiano e i numeri continuano a salire. Il totale accertato delle persone che hanno contratto il Coronavirus è di oltre 4000 in Cina e aumentato anche i casi all’estero. C’è il primo in Germania. «Un uomo della zona di Starnberg è stato infettato dal nuovo virus», ha spiegato il ministero della salute bavarese, «è stato posto sotto controllo medico e in isolamento». I casi all’estero sono isolati, anche se la paura si diffonde. Negli Usa le mascherine sanitarie sono quasi esaurite nelle farmacie anche se non è assicurato che servano. Sono stati confermati cinque casi di contagio negli Stati Uniti. Le autorità sanitarie statunitensi hanno alzato al livello massimo l’allerta sui rischi per i viaggi in Cina. Pechino ha deciso di posticipare l’inizio delle scuole e delle lezioni ... vanityfair

