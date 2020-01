Julian Assange, l’appello per la sua liberazione: “Ha rivelato crimini di guerra, l’azione legale contro di lui è un precedente pericoloso” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un appello per chiedere la liberazione di Julian Assange, perché l’azione legale promossa nei suoi confronti “rappresenta un precedente estremamente pericoloso per i giornalisti, per i mezzi di informazione e per la libertà di stampa”. Ha raccolto oltre 1100 firme proveniente da 96 Paesi diversi l’appello Speak up for Assange, promosso da giornalisti e associazioni giornalistiche: oltre al direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, hanno aderito Edward Snowden, whistleblower del caso Nsa, Giannina Segnini, direttore della Columbia Journalism School, l’ex europarlamentare Barbara Spinelli e il linguista e Noam Chomsky. “Julian Assange, fondatore ed editore di WikiLeaks, è attualmente detenuto nel carcere di alta sicurezza di Belmarsh, nel Regno Unito, in attesa di essere estradato e poi processato negli Stati Uniti in base all’Espionage Act ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (Julian Assange, l’appello per la sua liberazione: “Ha rivelato crimini di guerra, l’azione legale contro di lui è… - CredicoRandy : RT @SMaurizi: in questa intervista sul caso Julian #Assange, ho raccontato a #RandyCredico perché, come giornalista, ho una profonda passio… - TutteLeNotizie : Julian Assange, l’appello per la sua liberazione: “Ha rivelato crimini di guerra, l’azione… -