Terremoto in tempo reale, nuova scossa in Emilia-Romagna, trema la terra a Rimini (Di domenica 26 gennaio 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa di Terremoto in Emilia-Romagna in provincia di Rimini. L’evento sismico, di magnitudo 3.0, si è verificato alle ore 17.36 a soli due chilometri da Montefiore Conca paesino in provincia di Rimini. L’epicentro della scossa è stato segnalato a una profondità di 26 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati i seguenti: Gemmano, Morciano di Romagna, San Clemente, Montescudo – Monte Colombo, Saludecio, Tavoleto, Coriano e Mondaino. Subito è stata allertata la Protezione Civile che dopo i controlli di rito ha reso noto che l’evento tellurico non ha provocato né danni a cose né a persone. In questi ultimi giorni sono frequenti i terremoti in Emilia Romagna, solo qualche giorno fa uno sciame sismico ha colpito la provincia di Ravenna. Al momento non ... baritalianews

