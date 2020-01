Spal-Bologna, Serie A: probabili formazioni, pronostici (Di venerdì 24 gennaio 2020) Spal-Bologna è il primo anticipo del sabato della ventunesima giornata di Serie A. La squadra allenata da Semplici grazie alla vittoria sorprendente di Bergamo si è rilanciata in zona salvezza, quella di Mihajlovic continua a subire gol con troppa facilità: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Spal – Bologna sabato ore 15:00 La vittoria di Bergamo ha ridato morale alla Spal che nelle scorse due stagioni è sempre riuscita a risollevarsi nel girone di ritorno, anche per meriti di alcuni accorgimenti nel calciomercato di gennaio. Anche in questa occasione la società vuole provarci e l’ingaggio del difensore Bonifazi del Torino, calciatore che ha già giocato con un ottimo rendimento nella Spal, sarà sicuramente di grande aiuto per l’allenatore Semplici. Un altro rinforzo potrebbe arrivare sempre dal Torino, si tratta di Iago Falque. Più in generale, la ... ilveggente

