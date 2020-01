Sanremo 2020 Maria Grazia Cucinotta sostiene Amadeus dopo le ultime polemiche (Di venerdì 24 gennaio 2020) Maria Grazia Cucinotta è scesa in campo per difendere Amadeus dalle polemiche subite in questi giorni per le sue affermazioni sulle donne e ad askanews dice: “Se mi invitasse a Sanremo ci andrei subito…” L’attrice non ha dubbi: polemiche eccessive. E con convinzione afferma: “Trovo che Amadeus sia un professionista pazzesco. È vero, noi facciamo un lavoro dove stiamo quasi sempre un passo indietro, e’ una questione di rispetto verso la persona per evitare di diventare entrambi ingombranti”. “A casa mia sto un passo indietro per evitare di schiacciare tutti con la mia presenza. Sono la moglie di Giulio Violati e la mamma ‘pizza’ di Giulia (perché faccio sempre la pizza, ndr). Ma questo non mi fa sentire assolutamente meno donna o meno importante”. E in difesa del direttore artistico e conduttore del Festival aggiunge: ... musicaetesti.myblog

