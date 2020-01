Roberto Alessi, il dramma del giornalista per la morte dell’amico: «Max se ne è andato nel modo peggiore» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roberto Alessi, il dramma del giornalista, direttore di Novella 2000, per la morte dell’amico Max. Un suicidio, a giudicare dalle parole di Alessi pubblicate sul suo profilo Instagram. Un post commovente, accompagnato dall’immagine di una cravatta, un regalo ricevuto proprio dall’amico scomparso. «Max se ne è andato nel modo peggiore – si legge su Instagram – Ha voluto congedarsi. Un treno. Ieri. Questa cravatta me l’aveva regalata da poco. L’ho voluta indossare per ricordarlo. Per acquietare il rimorso di non essermene accorto. E non è la prima volta che mi capita. E penso: se solo lo avessi invitato a casa per una spaghettata e non l’ho fatto. Amici miei, diciamoci tutto, anche la nostra disperazione. A volte ci sentiamo soli, ma non lo siamo, vogliamo solo esserlo. Max, eri speciale. Betta e Roberto». Alessi ha firmato anche a nome della moglie Betta, ... newscronaca.myblog

