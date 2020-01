‘Malandrina, hai messo le mutande?’: Wanda Nara accavalla le gambe e mostra tutto [FOTO] (Di venerdì 24 gennaio 2020) I numerosi impegni professionali di Wanda Nara Da oltre 20 giorni Wanda Nara è impegnata con un nuova avventura televisiva. Infatti, insieme a Pupo ed Alfonso Signorini sono i protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Una stagione molto particolare che si differenzia dalle altre per via dei giorni di messa in onda. Infatti fino alla finalissima prevista per marzo, verranno trasmessi due appuntamento settimanali. Ma oltre al reality show, la moglie di Mauro Icardi si occupa di altre cose. I cinque figli le rubano molto tempo della giornata, poi è anche volto fisso di Tiki Taka, per non parlare del suo ruolo di procuratrice. La modella argentina e le provocazioni social Ma di recente l’opinionista del Grande Fratello Vip 4 ha fatto parlare di sé, sollevando anche delle polemiche, per via di scatti osé su Instagram. Oltre alla FOTO tuta nuda all’interno di una ... kontrokultura

KontroKulturaa : 'Malandrina, hai messo le mutande?': Wanda Nara accavalla le gambe e mostra tutto [FOTO] - -