Simone Montedoro: Don Matteo, malattia, Facebook, film, teatro (Di giovedì 23 gennaio 2020) Simone Montedoro è un attore romano, 46 anni, diventato popolare grazie all'interpretazione del capitano dei Carabinieri, Giulio Tommasi, nella fiction di Rai 1, Don Matteo, ruolo che ha ricoperto dal 2008 al 2016 e che ha ereditato, di fatto, da Flavio Insinna, il capitano dei Carabinieri di Don Matteo nelle prime cinque stagioni della fiction.Nella dodicesima stagione di Don Matteo, attualmente in onda sempre su Rai 1, Simone Montedoro sarà una delle guest-star e tornerà, quindi, ad interpretare il ruolo che l'ha reso famoso nel terzo episodio intitolato Ricordati di santificare le feste.Simone Montedoro: Don Matteo, malattia, Facebook, film, teatro 23 gennaio 2020 06:16. blogo

raulcarra69 : RT @zazoomblog: Simone Montedoro in Don Matteo 12: «Perdo la memoria e sarà divertente fosse per me la rinnoverei» Video - #Simone #Monte… - raulcarra69 : RT @FansSMontedoro: Don Matteo 12, il ritorno di Simone Montedoro: - raulcarra69 : RT @teknoproblem: Simone Montedoro ha sconfitto il cancro e torna finalmente nel cast di Don Matteo nei panni del Capitano Tommasi https://… -