Calciomercato: Andrea Masiello lascia l’Atalanta, ha detto sì al Genoa (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo 8 anni e mezzo con la maglia dell'Atalanta, Andrea Masiello va in un altro club di Serie A: il suo futuro è al Genoa. Firmerà fino al 2022. Ritorna in rossoblù dopo 12 anni. Cala così il sipario su un esperienza durata 8 anni e mezzo e 187 presenze (12 quelle relative alla stagione attuale, comprese le 4 in Champions), con 10 gol realizzati in nerazzurro. fanpage

