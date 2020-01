Meteo Roma: previsioni per martedì 21 gennaio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Meteo Roma: previsioni per martedì 21 gennaio Tempo asciutto con ampi spazi di sereno al mattino, qualche nube in più nelle ore pomeridiane; in serata le condizioni Meteo non subiranno variazioni. Temperature comprese tra +2°C e +12°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 21 gennaio Sole prevalente nella mattinata su gran parte della regione, qualche nube sulla costa; nuvolosità sparsa al pomeriggio alternata a locali schiarite. In serata i cieli saranno irregolarmente nuvolosi specie sul Basso Lazio, ma senza fenomeni di rilievo. Meteo Italia: previsioni per martedì 21 gennaio Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ma senza fenomeni associati, ampie schiarite al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli irregolarmente nuvolosi per nubi in ... romadailynews

