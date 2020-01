Le strapparono il figlio per affidarlo al padre violento: ora si muove pure l'Onu (Di lunedì 20 gennaio 2020) Costanza Tosi L'Alto Commissario Internazionale dei Diritti Umani per l’Europa ha scritto una missiva al Presidente della Repubblica in cui chiede che il bambino torni a vivere con la madre Le hanno strappato il figlio per affidarlo al padre violento e, da mesi, la donna vive solo per portare avanti una battaglia: riabbracciare il suo bambino. A tenderle la mano dopo essere venuti a conoscenza della sua storia, adesso ci sono anche alcuni membri dell’Onu. Nonostante questo, le speranze sono davvero poche in quanto la magistratura blocca ogni richiesta della donna di fare giustizia. Il caso di cui stiamo parlando è quello di mamma Giada. Qualche mese la donna aveva raccontato a IlGiornale.it la sua triste vicenda, che inizia molti anni fa quando decide di divorziare dal marito a causa di continui scontri in famiglia e ripetuti episodi di violenza da parte dell’uomo. Dal 2010 ... ilgiornale

